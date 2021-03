Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estão tentando se reconciliar por causa dos filhos: Houve muitas lágrimas

16/03/2021 | 11:10



O relacionamento de Jennifer Lopez e Alex Rodriguez está dando o que falar. O casal, que está noivo há dois anos, foi alvo de boatos de separação por conta de uma suposta traição por parte de Alex e, apesar de terem desmentido essa informação, os dois admitiram que a relação não estava em seus melhores momentos.

No entanto, parece que o casal realmente está empenhado em se acertar. De acordo com o Page Six, depois dos acontecimentos do final de semana Alex decidiu pegar um avião e ir diretamente para a República Dominicana, onde J.Lo está filmando seu novo trabalho - um longa chamado Shotgun Wedding. O veículo afirma que o casal não se via há cerca de duas semanas e que, de acordo com fontes próximas aos pombinhos, ainda é cedo para avaliar a possibilidade de uma reconciliação:

Eles estão tentando resolver as coisas... mas não está claro se isso significa que eles vão ficar juntos. Nas últimas duas semanas eles não estiveram juntos e nos últimos dias eles não estavam bem... Eles têm tido alguns problemas malucos.

A-Rod, inclusive, publicou no Stories de seu Instagram uma série de imagens que o mostram dentro de um avião e ainda filmou uma paisagem praiana, marcando a cantora no vídeo e escrevendo a seguinte frase:

Feliz segunda-feira. Nova semana. Novo dia. Avante. Adiante.

Apesar disso, o encontro do casal parece estar mais ligado ao bem estar dos filhos do que a uma reconciliação propriamente dita. De acordo com o TMZ, as notícias sobre o suposto término dos dois chocaram as crianças, que não estavam por dentro dos problemas enfrentados pelos pais.

Vale lembrar que J.Lo é mãe dos gêmeos Emme e Max, de 13 anos de idade, enquanto A-Rod é pai de duas meninas, Natasha e Ella, de 16 e 12 anos de idade respectivamente. Apesar de não serem irmãs de sangue, as quatro crianças cresceram unidas nos últimos anos e teriam ficado espantadas com o possível rompimento da família.

Houve muitas lágrimas, afirmou uma fonte ao veículo.

O TMZ ainda afirma que o bem-estar das crianças foi um fator de grande importância para a viagem de Alex até a República Dominicana - e também de uma suposta conversa que o casal teve na noite de sexta-feira, antes de negarem a separação. Apesar disso, esse não seria o único motivo da tentativa de reconciliação.

Com ou sem crise no relacionamento, parece que Jennifer mantém as esperanças de que a cerimônia de união entre os dois ainda vai acontecer. O Page Six conta que, na semana anterior aos boatos de término, ela estava marcando provas de seu vestido de casamento:

Houve problemas entre eles, mas ela ainda estava tentando fazer os ajustes para o vestido [de casamento] na semana passada.

Será que o casal vai chegar a um consenso?