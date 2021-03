16/03/2021 | 11:10



Marcos Mion mostrou que é realmente um super fã de tênis, o apresentador já comentou diversas vezes que tem uma super coleção e em um ano fez até a abertura de caixas novas de tênis sendo um por dia.

Agora, Mion compartilhou com seus fãs e seguidores no YouTube que comprou um dos tênis mais concorridos no mercado: um DIOR de cerca de 10 mil reais.

Eu falei com todos os escalões da Dior, foi feita uma tiragem e pelo que eu entendi, os tênis foram feitos, mandaram uma quantidade para lugares ao redor do mundo e depois eles seguraram um tanto para só vender em casos que precisam ser aprovados.

Que luxo, né?