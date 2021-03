Dados do Caged serão divulgados às 11h30 e entrevista coletiva ocorrerá às 12h

16/03/2021 | 09:36



O Ministério da Economia informou na manhã desta terça-feira, 16, que a divulgação do resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) ocorrerá às 11h30 desta terça-feira, e não mais às 10h30, como estava previsto. Com isso, a coletiva antes programada para 11h começará às 12h.

Os dados serão comentados pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco. O ministro Paulo Guedes tem compromisso no Planalto no horário anteriormente previsto para a divulgação, às 10h, mas a pasta ainda não confirmou a participação do ministro na coletiva do Caged em novo horário.

Os analistas consultados pelo Projeções Broadcast, do sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, projetam abertura líquida de 85.637 vagas a 420.000 vagas em janeiro, com mediana positiva de 179.000 postos de trabalho.