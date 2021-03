Testamos: Predator Helios 300, da Acer, vem com apps para otimizar experiência gamer

Bianca Bellucci

Predator Helios 300, da Acer, é o notebook para os jogadores que não querem fazer feio em gameplays. Isso porque o eletrônico combina especificações robustas (como processador Hexa-Core de até 4.5 GHz, placa NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB, 16 GB de memória RAM e armazenamento HDD de 2 TB) com aplicativos nativos e específicos para o setor. Tudo isso, no entanto, tem seu preço. Uma pesquisa no comparativo Buscapé mostra que o aparelho pode ser encontrado, em média, por R$ 9.499 no varejo.

Experiência gamer

O Predator Helios 300 vem com aplicativos que têm o objetivo de otimizar a experiência do gamer. Um deles é o PredatorSense, que tem um botão dedicado no teclado numérico. Com ele, é possível configurar desde a iluminação das teclas – sendo possível criar perfis para determinados jogos – até detalhes mais técnicos, por exemplo, aumentar a velocidade do clock e a frequência da GPU ou da CPU para obter melhor desempenho e mais FPS (quadros por segundo).

Outro atalho para lá de legal é ao acionar o botão Windows + a letra G. Automaticamente, o usuário tem acesso a uma série de configurações para gravar gameplays ou capturar imagens das partidas. Nos testes do 33Giga, tanto os vídeos como as fotos foram registrados com facilidade e rapidez. Aqui, no entanto, vale um adendo: não use o som do jogo durante as gravações, pois a trilha fica bem acima da voz do usuário.

Quando o assunto é desempenho, por sua vez, as configurações robustas do Predator Helios 300 entregam uma boa experiência independentemente do jogo escolhido pelo usuário. O 33Giga testou o notebook, principalmente, com dois títulos: um emulador de videogame antigo e um RPG baixado no desktop. Ambos rodaram sem engasgar em qualquer momento.

Para completar a experiência gamer, é necessário ter um bom conjunto de teclado e mouse. Neste dispositivo, a digitação é confortável, mas é necessário apertar as teclas com precisão, pois, às vezes, toques mais suaves ou nas laterais podem falhar. O mouse, por sua vez, responde muito bem aos comandos.

Predator Helios 300

Processador: Intel Core i7 da 9ª Geração Hexa-Core de até 4.5 GHz

Memória RAM: 16 GB

Armazenamento: 256 GB SSD + 2 TB HDD

Tela: 15,6 polegadas

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB

Dimensões (LxAxP, em cm): 36,1 x 25,41 x 2,29

Peso: 2,4 kg

Média de preço: R$ 9.499

Pontos positivos: bom desempenho em partidas e videoconferências, tem apps específicos para controlar jogos e gravar gameplays, tela com cores vibrantes, áudio alto e sem chiados

Pontos negativos: preço salgado, pesado, teclado pode falhar quando não pressionado com precisão, bateria com pouca autonomia

Outros atrativos

Quem quiser aproveitar o Predator Helios 300 além dos games, terá em mãos uma tela de 15,6 polegadas que entrega cores vibrantes e imagens nítidas para assistir a vídeos no YouTube e em serviços de streaming. O áudio completa essa experiência, com um som claro e sem chiados, mesmo com a altura em seu máximo.

Na era das videoconferências, o notebook também pode ser um bom companheiro para essa atividade. Durante os testes do 33Giga, o aparelho da Acer foi usado para participar de reuniões no Skype e no Zoom. Em ambas as chamadas, a transmissão ocorreu sem travar. Vídeo e áudio apresentaram bom desempenho.

Aqui, no entanto, quem decepciona é a bateria. O Predator Helios 300 promete até oito horas de autonomia. Na prática, a história é outra. O laptop aguenta ficar, no máximo, quatro horas longe da tomada.

Design chamativo

Os notebooks gamers costumam ter um design mais rebuscado. Com o Predator Helios 300 não é diferente. O modelo é preto com detalhes simples na tampa: nome da marca em prata e seu símbolo em azul. Uma particularidade interessante são as pontas do aparelho, que não pontuadas, mas retas. O que pode incomodar, por sua vez, é o peso de 2,4 kg – volume considerável para carregar em uma mochila ou bolsa.

Ainda vale destacar o que Predator Helios 300 faz um barulho diferentão toda vez ao iniciar. Um tanto assustador – provavelmente, remetendo ao Predador do filme de 1987 –, pode pegar desprevenidos os usuários mais distraídos.

