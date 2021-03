Sertanejo Edson recebe alta após lutar contra a Covid-19: São muitos sentimentos e o maior deles é gratidão

16/03/2021 | 09:10



Boas notícias! O sertanejo Edson, que faz dupla com Hudson, recebeu alta do hospital na noite da última segunda-feira, dia 15! Ele estava internado desde o dia 8 de março para lidar com as consequências do coronavírus.

Na saída do hospital, o cantor apareceu de cadeira de rodas - algo padrão para pacientes que recebem alta - e posou ao lado da esposa, Deia Cypri, e da equipe de médicos que o ajudou. No Instagram, não deixou de agradecer:

São muitos sentimentos e o maior deles é gratidão. Foram dias difíceis, mas que Deus esteve muito presente. Recebi alta, mas ainda sigo empenhado na minha total recuperação. Quero só agradecer essa grande mulher e médica sensacional @draludhmilahajjar, sua equipe eficiente @stephanie.i.rizk juntamente com todos os profissionais do hospital São Luiz que fizeram tudo pra que eu me recuperasse. Minha esposa que é um anjo na minha vida e todos vocês!! Só peço a Deus que abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo.

Deia também celebrou o momento no Instagram:

Um dos momentos mais esperados das nossas vidas!!! Deus abençoou e meu amor recebeu alta. Muito obrigada a Deus em primeiro lugar, a todos vocês que estiveram com a gente enviando boas energias e orações e cada um dos profissionais da equipe dessa médica incrível e talentosa @draludhmilahajjar @stephanie.i.rizk e todos os profissionais do @rededor_oficial que ajudaram esse momento tão especial acontecer! Meu amor, minha vida @edsonsertanejo sem dúvidas a sua recuperação está fazendo o mundo mais feliz nesse momento tão difícil! Parabéns, você foi um guerreiro e venceu. Estou muito orgulhosa, te amo e estarei sempre ao seu lado!