Homem invade casa, troca tiros com a polícia e morre em Santo André

16/03/2021 | 08:43



Um homem invadiu uma casa na Rua Pedro Goes, na Vila América, em Santo André, trocou tiros com policiais, foi atingido e não resistiu aos ferimentos na manhã desta terça-feira (16).

De acordo com informações preliminares, Jose Elias de Andrade, 53 anos, bateu no muro e se refugiou no imóvel. A casa fica na mesma rua onde moraria sua ex-mulher. Percebendo a invasão, o casal e uma filha que moram na residência se escondeu em um dos quartos e chamou a polícia, que chegou no local e conseguiu de forma rápida retirá-los do imóvel.

Durante cerca de duas horas, os policiais tentaram negociar para que Andrade se entregasse, mas ele não respondeu as conversas. Com a chegada do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) ele trocou tiros com policiais, acertou um sargento na mão, foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

O policial baleado foi socorrido e passa bem. Mais ninguém ficou ferido. (Com informações de André Henriques)