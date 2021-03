WhatsApp: Itaú cria canal no app para renegociação de dívidas

Da Redação

Do 33Giga



16/03/2021 | 05:48



O Itaú Unibanco inaugura um novo canal de atendimento pelo WhatsApp para clientes que desejam renegociar dívidas e antecipar parcelas de empréstimos, em atraso ou não. Por meio do número (11) 4004-1144 (conta comercial verificada pelo WhatsApp), pessoas físicas podem regularizar pendências de qualquer valor, definindo taxas e demais condições relacionadas ao pagamento de créditos obtidos junto ao banco.

As opções de acordo abrangem contas relativas a crediário, cartões de crédito, cheque especial e financiamentos em geral. Clientes interessados em negociações à vista ou parceladas podem fazer simulações, checar as melhores condições e até gerar uma proposta para receber, em instantes, o código de barras do pagamento, pelo próprio WhatsApp.

Itaú no WhatsApp

Para acessar o canal Itaú no WhatsApp

1. Confira se adicionou corretamente o número oficial do Itaú: 11 4004-1144.

2. Procure pelo símbolo de perfil verificado no WhatsApp.

3. Cheque se a validação solicitada no WhatsApp tem oito números.



O atendimento por este novo canal do Itaú é realizado diariamente das 7h às 20h, via assistente virtual – que solicita o CPF, reconhece o cliente e faz a validação de token via SMS. Para ampliar a segurança das simulações e negociações, o assistente poderá solicitar o envio ou a confirmação de dados cadastrais complementares.