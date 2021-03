Como saber se fui bloqueado no WhatsApp?

Sérgio Vinícius

16/03/2021



Uma das dúvidas mais comuns dos leitores do 33Giga é saber se eles foram bloqueados no WhatsApp (aliás, em termos de buscas no Google em referência ao app de bate-papo, no Brasil, a questão só perde para “WhatsApp, como se escreve?”).

Ao contrário da grafia do aplicativo de mensagens, não é possível saber, com 100% de certeza, se você foi bloqueado por algum contato no WhatsApp. Entretanto, é possível detectar indícios se você já não faz parte da lista de algumas pessoas.

Ao abrir o nome do contato que você está desconfiado que foi bloqueado, tente reparar se aparece a informação “online” a qualquer momento. Se você foi bloqueado, isso deixa de ser exibido. A foto da pessoa também desaparecerá.

Além disso, ao enviar mensagem a essa pessoa, você não receberá mais a confirmação de recebimento. Aparecerá, somente, o solitário tique de envio. O segundo, que indica que a transmissão chegou ao destino, não aparecerá. Por fim, tente ligar para a pessoa – se a chamada nunca foi efetuada, trata-se do quarto indício que você foi bloqueado.

Entretanto, todas as pistas acima não provam nada (conforme informado no anteriormente). Se um usuário deleta ou desabilita sua própria conta no WhatsApp, você terá as mesmas informações acima.