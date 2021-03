Figuras da região repudiam declaração de Morando

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/03/2021 | 00:31



Figuras do Grande ABC repudiaram declaração do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que ofendeu uma jovem que foi apreendida por participar de festa clandestina no Riacho Grande em meio à pandemia do novo coronavírus na semana passada. Parte da bancada do PT na Câmara, com as vereadoras Ana Nice e Ana do Carmo, pede retração pública do tucano.

Integrantes de diversos segmentos, como advogados, militantes de movimentos sociais e do direitos das mulheres também condenaram as ofensas misóginas que o chefe do Executivo municipal dirigiu à jovem durante entrevista a jornal da TV Band News. Em sua declaração, Morando chama a mulher de “vaca” e que ela deveria estar lavando “um tanque de roupa suja”.

Líder da bancada petista na Câmara de São Bernardo, a parlamentar Ana Nice protocolou no início da noite de ontem documento de repúdio elaborado pela secretaria da mulher do diretório municipal do PT pedindo retratação pública de Morando.

“Ofender os jovens, e principalmente as mulheres presentes no evento, denominando-as de ‘vacas’ e sugerindo que deveriam ‘lavar um tanque de roupa’ é uma atitude humilhante e vexatória, em especial se considerarmos que essa fala ocorreu em março, que é justamente o mês onde mais debatemos sobre violência contra mulher”, sustenta o documento formalizado no Paço.

Cristina Pechtoll, da Frente Regional do Grande ABC de Enfrentamento à Violência Contra às Mulheres, sustentou que a fala do prefeito foi recebida com “indignação” pelo coletivo de mulheres. “Não quero tirar a responsabilidade da mulher que agiu de forma inconsequente, no entanto, ficou revelado neste fato é que um homem público, de grande responsabilidade na formação de opinião, reproduz estereótipo preconceituoso sobre as mulheres”, declarou Cristina.

O ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) explicitou também desaprovação ao comentário de Morando, o que chamou de “indelicada, grossa e machista”. “Para ele, a mulher só serve para cuidar da casa. A jovem foi irresponsável em participar de uma festa nesse momento, mas o destempero machista de Orlando merece too desprezo e repúdio”, afirmou o petista.

O ex-prefeiturável Leandro Altrão (PSB) declarou que não se corrige uma situação errada tomando uma ação “mais errada ainda”. “O prefeito deve ser o exemplo da cidade. Orlando Morando é reincidente nessa questão de falta de compostura. Ele não está a altura de ser o prefeito”, avaliou.

Deputado federal com domicílio eleitoral em São Bernardo, Alex Manente (Cidadania), que recentemente estreitou relação com Morando, sustentou que o chefe do Executivo “já se desculpou” no decorrer do jornal. “Na próprio entrevista se desculpou por utilizar adjetivos acima do que deveria. Compreendo, porém, a indignação dele (com as pessoas). Ele sabe os riscos e os desdobramentos que estão sofrendo por conta da pandemia.”

Deputada estadual e mulher do tucano, Carla Morando (PSDB) afirmou que repudia qualquer ofensa dirigida às mulheres, mas também frisou que o prefeito se retratou pelos termos usados. “Também é importante salientar que a mulher estava em evento ilegal e descumpriu a lei”, afirmou.

Já Morando reiterou ontem que usou “equivocadamente palavra errada para manifestar sua indignação, retratando-se na própria entrevista”.