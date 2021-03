Olê, Olê, Olé, Olá, Arlindo de Limaaa

Fábio Martins



16/03/2021 | 00:09



O PT de Santo André registrou, recentemente, mensagem resgatando a imagem de Arlindo José de Lima, ex-secretário de Governo da gestão Carlos Grana (PT, 2013-2016). Com a frase ‘Olê, Olê, Olé, Olá’, sem a continuidade do cântico, atrelado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a frase aparece junto a gravação de Arlindo com uma viola nas mãos – ele é conhecido por tocar e cantar com amigos modas sertanejas. No vídeo, Arlindo toca, sorridente, a música em alusão a Lula. A postagem da sigla, que teve seu pior desempenho da história no município, no pleito de 2020, agradece o correligionário pela lembrança e pede aos seguidores completarem a música nos comentários. Curioso é que o ex-integrante do alto escalão petista, empresário na cidade, se mostrava afastado da política local. E, até por causa do ramo de atividade, vem conversando com todos os lados. Mas no começo deste ano teve o filho Yann Andrioli de Lima nomeado em cargo de comissão na gestão andreense de Paulo Serra (PSDB).

BASTIDORES

Nomeado

Cogitado para gerir a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, o ex-prefeiturável de Rio Grande da Serra Akira Auriani (PSB) foi chancelado para atuar na Prefeitura de Santo André. A portaria com a nomeação do socialista aparece na edição de sábado dos Atos Oficiais do município. Com a oficialização, ele passa à função de diretor de departamento na unidade de apoio governamental da gestão Paulo Serra (PSDB), cuja pasta é dirigida pelo ex-vereador Donizeti Pereira (PV). Akira chegou a ser admitido no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mas a situação provocou saia justa com o atual prefeito de Rio Grande, Claudinho da Geladeira (Podemos).

Composição

A histórica composição entre PSDB e PT foi ratificada ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ex-líder do governo João Doria (PSDB) na casa, o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) se elegeu presidente da mesa diretora com 65 votos. O adversário Major Mecca (PSL) registrou 16 votos. Sérgio Victor (Novo), cinco, e Carlos Gianazzi (Psol), quatro. Já o parlamentar Luiz Fernando Teixeira (PT), com reduto eleitoral na região, entrou como novo primeiro secretário ao obter 60 votos. Na disputa interna pelo posto, Coronel Telhada (PP) amealhou 24 sufrágios.

Faça o que digo...

O jogador Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, protagonizou episódio ao ser flagrado na madrugada de domingo em um cassino clandestino na Vila Olímpia, bairro nobre de São Paulo – no local, estavam aproximadamente 300 pessoas, de acordo com policiais que executaram a operação para combater aglomerações durante a pandemia de Covid-19. Com raízes no Grande ABC, o atacante foi garoto-propaganda de campanha celebrada pela Prefeitura de São Bernardo, na qual ele pregava o que não está fazendo. “Agora, neste momento tão difícil, precisamos de união e coragem para vencer o vírus”, defendeu, no vídeo da peça. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Gabigol disse que não sabia se tratar de cassino, mas admitiu o erro.

Grafite

Mauá recebeu no domingo um grafite em homenagem à vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol), assassinada em 14 de março de 20018. A ação marca o aniversário de três anos do crime, que segue sem solução, e foi organizada por núcleo de mulheres ligadas à legenda psolista. A atividade integra a agenda #MarçoPorMarielleEAnderson, que é realizada por todo o Brasil. Quem passar pela Avenida Capitão João, altura no número 100, na região central da cidade, irá se deparar com o muro tendo o grafite de Marielle, acompanhado da exclamação: ‘Justiça por Marielle e Anderson!’ A obra é assinada pela grafiteira Big Bacon.