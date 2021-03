Braskem e Akatu propagam o uso consciente do plástico

Da Redação



16/03/2021 | 00:06



A petroquímica Braskem, que possui unidades no Grande ABC, e o Instituto Akatu, ONG que se dedica ao consumo consciente, lançaram ontem, Dia Mundial do Consumidor, material didático voltado a propagar o uso sustentável do plástico.

O conteúdo, nomeado ‘Do Plástico ao Plástico’, está disponível como novo percurso no Edukatu, plataforma on-line e gratuita de aprendizagem sobre consumo consciente e sustentabilidade de autoria do Akatu, que celebra 20 anos de atividade. O objetivo é auxiliar professores e estudantes do ensino fundamental na aprendizagem sobre a importância do consumo consciente do plástico, cuja matéria-prima é feita na petroquímica.

Segundo a Braskem, o material reúne infográficos, animações, vídeos e série de atividades pedagógicas para sensibilizar e trazem novo olhar sobre o insumo, apresentando os impactos do consumo, mas também informações que permitem escolhas mais conscientes e sustentáveis. São apresentados conceitos como economia circular, ciclo de vida do plástico, destinação adequada de resíduos, reciclagem, plástico de origem renovável e biodegradável.

“Ao mesmo tempo em que o plástico trouxe inovações importantes para todos nós, seu uso intensivo, associado ao descarte inadequado, gera grande quantidade de resíduos e causa impactos ambientais negativos”, destaca Denise Conselheiro, gerente de educação do Instituto Akatu.

“Na Braskem, acreditamos que a educação é o melhor caminho para capacitar a sociedade sobre o uso adequado e o consumo consciente do plástico. Essa parceria é mais uma iniciativa para promover conteúdos educativos que estimulem as novas gerações a construir caminho mais sustentável. Por meio dessa nova trilha de aprendizagem, será possível conscientizar sobre a importância do plástico, desde a produção até o descarte e futuro retorno ao ciclo de vida”, comenta Jorge Soto, diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem.