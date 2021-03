Grande ABC registra mais 35 óbitos e média móvel sobe 41%

Anderson Fattori



16/03/2021 | 00:20



As sete cidades do Grande ABC informaram ontem mais 35 mortes em razão da Covid, número mais alto para uma segunda-feira desde 6 de julho. Além disso, foram 985 novas infecções. Com isso, no total, já são 4.945 perdas e 141.444 pessoas contaminadas desde o início da pandemia, de acordo com os boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras.

Com os números de ontem, a média móvel de mortes dos últimos 14 dias na região é 41% superior à registrada nos 14 dias anteriores. Atualmente, morrem 24 pessoas a cada 24 horas nas sete cidades, contra 17 no período entre 16 de fevereiro e 1º de março.

As baixas registradas ontem foram informadas por Santo André (15), São Bernardo (sete), Mauá (cinco), Diadema (quatro), Ribeirão Pires (três) e São Caetano (uma). O número de pessoas recuperadas da doença nas sete cidades da região é de 128.948.

No Estado, o balanço dos 645 municípios paulista aponta 2.208.242 casos e 64.223 óbitos. Segundo a secretária estadual da Saúde, foi registrado ontem o maior número de pacientes internados em toda a pandemia, com 24.285 pessoas acamadas, sendo 10.507 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 13.778 em enfermaria. As taxas de ocupação dos leitos de UTI ontem eram de 90,5% na Grande São Paulo e 89% no Estado.

BALANÇO NACIONAL

A soma de pessoas que morreram de Covid-19 no Brasil alcançou 279.286. Em 24 horas foram registrados mais 1.057 óbitos. Ainda há 2.927 mortes em investigação por equipes de saúde. O número de casos confirmados da doença desde o início da pandemia chegou a 11.519.609. Entre domingo e segunda-feira, foram registrados 36.239 novos diagnósticos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Desses, 10.111.954 já estão recuperados. (com Agências)