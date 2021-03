Moradores do Jardim Gazuza, em Diadema, sofrem com pancadões em plena pandemia

Do Diário do Grande ABC



No momento mais crítico da pandemia do coronavírus, quando os números de mortes e internações estão no maior nível registrado no Grande ABC, moradores do Jardim Gazuza, em Diadema, precisam conviver com aglomeração que ocorre todos os fins de semana. A Rua Raul Seixas é fechada para a realização de pancadão e, além dos riscos de contaminação, prejudica o trânsito local. O evento chega a reunir mais de 500 frequentadores, segundo moradores que conversaram com o Diário.

"Nós não temos mais paz. É uma situação de calamidade pública", afirmou uma moradora do bairro, que preferiu não se identificar. "Se precisarmos de um hospital, não temos condições de sair de casa. Se alguém passar mal, mão tem condição de entrar uma ambulância na rua", contou. De acordo com a vizinhança, o problema é antigo e já dura há pelo menos mais de um ano. Vídeo mostra a situação no bairro neste último fim de semana. "Até para passar a pé é complicado. É som alto e barulho de motos até de madrugada", afirmou outro morador das redondezas, que contou ter feito mais de dez tentativas de contato por meio do telefone 135. "Estamos preocupados com a infecção por coronavírus. Porque realmente é muita gente. Sem falar que esses frequentadores podem infectar mais gente que mora nas casas", desabafou.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Diadema informou que a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu a reclamação da ocorrência de pancadão no Gazuza, "mas o efetivo estava no Conjunto Júpiter/Piratininga impedindo a realização de outra dessas festas", informou, em nota. De acordo com a administração, essas operações preventivas, junto com a PM (Polícia Militar), evitam a formação das aglomerações irregulares, mas não consegue atender todas as queixas. "Na próxima vez, o trabalho vai ser intensificado para combater, simultaneamente, mais pancadões", promete a administração municipal. "Outra medida dura a ser implantada é a aplicação de multas aos organizadores, já notificados anteriormente, permitindo assim que as punições mais rígidas tenham amparo legal."

A Prefeitura também afirmou que problema dos pancadões é antigo, mas vem sendo tratado com atenção e prioridade, nesse começo de gestão, citando como exemplo, operações anteriores já impediram pancadões na via citada, na Rua Itália, no Canhema, Morro do Samba, Núcleo 18 de Agosto e, neste último fim de semana, no Conjunto Júpiter/Piratininga, no Serraria. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que as ações de policiamento e fiscalização foram intensificadas com um número maior de policiais nas ruas em todo o Estado, ontem, com vista ao cumprimento das determinações estabelecidas pela fase emergencial do Plano São Paulo.