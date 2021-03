Vaidade ou algo a mais?

Diário do Grande ABC



15/03/2021 | 23:59



É lamentável que, em meio à pandemia mortal que já custou quase 5.000 mortes nas sete cidades, gestores da Fundação do ABC insistam em brigas que prejudicam a execução das políticas de saúde. Enquanto alguns municípios da região não conseguem mais atender à demanda por leitos de UTI, e veem pacientes morrerem asfixiados nas filas de espera, executivos da FUABC se digladiam para não perder espaço político. Faltam sensibilidade e responsabilidade diante da catástrofe humanitária causada pelo novo coronavírus. Até quando o atual comando da instituição seguirá tensionando as relações? Por quais razões?

Ao invés de desperdiçar tempo com a manutenção de ilhas isoladas de poder, a administração da FUABC deveria construir pontes para que, em harmonia, utilizasse seu know-how de mais de meio século para transformar o Grande ABC em modelo de combate à Covid-19. Poucas regiões no Brasil dispõem de equipamentos similares à Fundação do ABC, que, se bem utilizados, poderiam fazer a diferença na prevenção e no tratamento do novo coronavírus. Por aqui, todavia, desperdiça-se energia com disputa por poder.

Imagine-se o quanto o Grande ABC poderia ter contribuído no combate à doença se todos os quadros da Fundação, que conta com a sua própria faculdade de medicina, estivessem concertados na busca por procedimentos mais efetivos no enfrentamento da Covid? A região poderia hoje ser referência nacional, ou mundial, por que não?, na luta contra a pandemia. Porém, o que se tem é, infelizmente, uma instituição em pé de guerra.

Este Diário não possui nenhuma divergência com qualquer um dos executivos da FUABC. Pelo contrário. A luta deste jornal é pelo fortalecimento das instituições regionais, como prova a sua história de quase 63 anos. Mas não pode se calar diante da irresponsabilidade cometida por administradores que põem o compromisso com a vida de milhões de indivíduos abaixo de vaidades particulares – se é que são apenas vaidades, e não outros substantivos menos probos, que movem as brigas na Fundação do ABC.