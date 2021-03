1977. Arena se despede. Agora, o MDB

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



16/03/2021 | 00:01



EDITORIAL

“Agora é aguardar a ação dos prefeitos do Grande ABC que tomam posse. São todos do MDB, exceção feita ao de Ribeirão Pires.”

Diário do Grande ABC, 1º-2-1977.

- A maioria quis voltar ao poder

- A parábola de Raimundo da Cunha Leite

- Geisel fecha e reabre o Congresso

- Oposição acena com a Constituinte

- E não é que os prefeitos que ganharam iriam ganhar mais dois anos!

521 – Dos sete prefeitos da região que se despediram em 31 de janeiro de 1977, a maioria dizia não querer retornar ao cargo.

- Antonio Pezzolo, de Santo André: prefeito é um grande pai.

- Geraldo Faria Rodrigues, de São Bernardo: experiência amarga e notável.</CW>

- Walter Braido, de São Caetano: que surjam novas lideranças.

- Ricardo Putz, de Diadema: ser prefeito é carregar uma grande cruz.

- Amaury Fioravante, de Mauá: foi um acidente me tornar político.

- Valdírio Prisco, de Ribeirão Pires: apenas uma mudança de cargo.

- Irinéia José Midoli, de Rio Grande da Serra: consciente do dever cumprido.

521 – O futuro próximo mostraria que, se pudessem, os prefeitos que agora saiam retornariam aos cargos, e correndo: dos sete prefeitos que se despediram em 1977, somente Antonio Pezzolo não voltou a se candidatar no pleito seguinte. Os seis outros enfrentaram as urnas novamente. Apenas dois seriam novamente eleitos, como se verá.

522 – Entre os sete prefeitos que assumiram em 1977, um entusiasmo contido:

- Lincon Grilo, de Santo André: justiça só com desenvolvimento.

- Tito Costa, em São Bernardo: combate à indisciplina e ao ócio.

- Raimundo da Cunha Leite, de São Caetano: a parábola da couve e do carvalho.</CW>

- Lauro Michels, de Diadema (o único dos sete novos prefeitos da região que já tinha experimentado o gosto do poder municipal): a colaboração de todos.

- Dorival Rezende, de Mauá: a valorização do trabalhador.

- Luiz Carlos Grecco, de Ribeirão Pires: entendimento entre Executivo e Legislativo.

- Aarão Teixeira, de Rio Grande da Serra: o mais jovem de todos, xodó entre os jornalistas.

Chico Buarque estava lançando seu novo disco de vinil. Um ong play, ou LP, Meus Caros Amigos.

523 – Em nível nacional, a primeira ‘pancada’ veio no começo de abril, após os festejos de 31 de março, que lembravam a revolução golpista de 1964: o presidente Geisel fechava o Congresso Nacional e o programa oficial de rádio, A Voz do Brasil, passava a ser encerrado meia hora antes, apenas com o noticiário do Executivo.

524 – No Grande ABC, os seis prefeitos do MDB – Grillo, Tito, Raimundo, Michels, Rezende e Aarão –, contidos, prudentes, evitaram comentários. A direção nacional do MDB contestava. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) pedia garantia para os direitos humanos.

525 – O breve fechamento do Congresso Nacional tinha um objetivo: promover reformas políticas por meio de decretos, e sem qualquer discussão fora dos limites de um regime de exceção:

- Colégio eleitoral elegeria o futuro presidente da República.

- Haveria eleição indireta para o Senado, com a figura dos senadores biônicos.

‘Reformas’ feitas, o Congresso Nacional foi reaberto em 15 de abril de 1977.

526 – O Diário do Grande ABC se manifestou, em Editorial: “As reformas sem a participação do Congresso parece que cessaram. Com o ato complementar número 103, reabrem-se as portas da Câmara Federal e do Senado, despindo-se o presidente da República (general Ernesto Geisel) das suas vestes de legislador isolado”.

Cf.Diário, 15-4-1977.

527 – Dia seguinte, a manchete do Diário abria espaço ao líder do MDB, deputado federal Alencar Furtado: “Infeliz é o povo sem constituição ou contando com uma constituição em que ninguém acredita”.

Cf. Diário, 16-4-1977.

528 – A resposta à oposição viria do líder do governo na Câmara Federal. José Bonifácio pregava a aplicação do Ato Institucional número 5, o temível AI-5 de 1968.

Cf.Diário, 19-4-1977.

Nota – O AI-5 permitia, sumariamente, o fechamento do Congresso, a cassação de mandatos de parlamentares, a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão. O decreto seria revogado em 1978.

Mais de 40 anos depois, o mesmo AI-5 volta à cena no atual momento político nacional (2021), na voz exacerbada dos mais radicais, que defendem instrumentos semelhantes.

529 – Em 1977, o MDB lançava campanha pela Constituinte. A OAB pedia a revogação do AI-5. Discutia-se a prorrogação, até 1980, dos mandatos de deputados, senadores e prefeitos nomeados pelo regime.

530 - Na verdade, haveria prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores eleitos em 1976 e que ficariam em seus postos até 1983. Mesmo prefeitos do MDB do Grande ABC, que criticaram a medida, afirmando que renunciaram vencidos os quatro anos, permaneceram nos cargos ao ganhar dois anos de lambuja.

Diário há meio século