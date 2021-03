15/03/2021 | 19:53



A Eletrobras comunicou nesta segunda-feira, 15, que a atual diretora Financeira e de Relações com Investidores, Elvira Cavalcanti Presta, foi designada pelo conselho de administração como presidente interina da companhia até que seja concluído o processo de sucessão, eleição e posse do novo presidente, após a saída de Wilson Ferreira Junior, que amanhã já não estará no cargo.

Segundo apurou o Broadcast Energia, a previsão era de que Elvira assumisse o posto interinamente, mas analistas consideram pouco provável que ela assuma efetivamente o cargo.