Apesar da atuação irregular, Liverpool vence Wolverhampton pelo Campeonato Inglês

15/03/2021 | 19:33



Apenas com alguns lampejos do time que encantou o mundo há pouco tempo, o Liverpool derrotou o Wolverhampton, nesta segunda-feira, por 1 a 0, no campo do rival, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado serviu para manter as esperanças da equipe de Jürgen Klopp de conseguir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. O Liverpool atingiu os 46 pontos, na sexta colocação, e ficou dois atrás do West Ham, quinto colocado e atual dono da vaga na Liga Europa.

A tranquila liderança do campeonato é do Manchester City, com 71 pontos, 14 a mais que o Manchester United. Com 56, o Leicester é o terceiro classificado, à frente do Chelsea, que soma 51.

A 13ª vitória do Liverpool no Inglês não foi fácil. O time mais uma vez foi irregular durante os 90 minutos e só conseguiu o seu gol, aos 47 minutos da etapa inicial.

Pelo menos o único gol da partida fez os torcedores do Liverpool relembrarem os grandes momentos da equipe. Em rápida troca de passes, Salah tocou para Mané, que rolou para a chegada de Digo Jota, pela meia esquerda. O goleiro Rui Patricio chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol.

No geral, foram muito passes errados e bolas perdidas, que fizeram Klopp perder a paciência e reclamar bastante de seus jogadores. O mau desempenho em alguns instantes dava a impressão de que os jogadores nunca tinham jogado juntos no mesmo time.