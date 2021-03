Um ano de incertezas

Diário do Grande ABC



15/03/2021 | 19:30



Quanta coisa mudou desde 15 de março de 2020 e quanta coisa permanece exatamente igual. Foi nesta data, um ano atrás, que os três primeiros casos de Covid-19 foram relatados no Grande ABC. Um casal de São Bernardo, que voltava de viagem à Itália, e uma outra pessoa de São Caetano tiveram a infeliz primasia. Com o vírus se espalhando pelo planeta, era natural que chegasse à região, mas o que viria depois é que ninguém poderia prever àquela altura.

Nestes 365 dias que se passaram aconteceu de tudo um pouco. Muitas pessoas foram infectadas, inclusive autoridades, hospitais de campanha foram montados – uns permanecem na ativa e outros, desativados –, a economia fechou. A economia reabriu, as pessoas passaram a trabalhar de casa, a sala de aula foi transferida para as residências dos alunos e professores. E, principalmente, muita gente perdeu a vida e foi enterrada sem que suas famílias sequer pudessem se despedir de forma digna. Mudou o jeito de os indivíduos se cumprimentarem. Os apertos de mão, abraços e beijos foram substituídos pelos frios e impessoais toques com as costas das mãos ou de cotovelo.

Mudou a forma de tratamento da doença. A chegada das vacinas contra a Covid-19 trouxe esperança, mas não foi suficientemente forte para aplacar o vírus da ignorância de gente que insiste em manter atitudes negacionistas ou acreditar em medicamentos que não têm comprovação científica frente à Covid.

O que não mudou foram as disputas políticas, que conseguem dificultar ainda mais um momento tão complicado como o atual. Permanece também a incapacidade que alguns indivíduos têm em não se compadecer da dificuldade do semelhante. Seres que desafiam a lógica em atitudes básicas, como recusar-se a usar a máscara, o item mais simples no bloqueio à proliferação do vírus.

E assim completamos um ano. Com festas clandestinas, filas nas UTIs, recordes de mortos e entrando na fase mais restritiva do plano estadual de controle à doença. Mas sem perspectivas de melhora a curto prazo.