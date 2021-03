Gasolina sobe 9,56% na quinzena; preço médio chega a R$ 5,65

15/03/2021 | 17:20



O preço do litro da gasolina no País subiu 9,56% na primeira quinzena de março em comparação com fevereiro. Com a alta, o valor médio do combustível chegou a R$ 5,655. As informações constam em levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

A gasolina vem sofrendo sucessivos reajustes mensais desde maio do ano passado, ainda no período inicial da pandemia, mas o porcentual registrado nas primeiras semanas de março foi o maior em todo o período, segundo a ValeCard.

Obtidos por meio do registro das transações realizadas entre os dias 1º e 14 de março com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 25 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Acre e Rio de Janeiro (Estados onde o valor médio já passa de R$ 6) têm os preços mais altos do País.

As capitais do Rio de Janeiro, do Acre e de Sergipe foram as que apresentaram maiores preços na primeira quinzena de março. Os menores valores médios foram encontrados em João Pessoa, Curitiba e São Paulo.

Para o etanol, o preço médio no País na primeira quinzena de março foi de R$ 4,071. Com isso, em apenas um Estado, Mato Grosso, ainda é vantajoso abastecer os veículos com o combustível em substituição à gasolina - para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.