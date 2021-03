Prefeitura de São Bernardo anuncia criação de 19 leitos de UTI na cidade

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/03/2021 | 17:12



A Prefeitura de São Bernardo anunciou, na tarde desta segunda-feira (15), a criação de 19 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto para atendimento de pacientes com Covid-19. Os novos equipamentos estão distribuídos no HC (Hospital de Clínicas Municipal José Alencar), com 10 unidades, e no HU (Hospital de Urgências), com as outras nove. Inicialmente, os recursos usados para manter os leitos em funcionamento serão do Tesouro Municipal, mas a Prefeitura vai solicitar habilitação ao Ministério da Saúde e também pedir ao Governo do Estado de São Paulo que auxiliem no financiamento.

Cada novo leito custa ao município R$ 3.200 ao dia. "Não temos dúvidas que esse é o momento mais difícil da pandemia até agora. E digo até agora porque a gente não sabe quando e nem o quanto pode piorar. Os números são assustadores e a situação é gravíssima", declarou o prefeito Orlando Morando (PSDB). Os leitos já entraram em funcionamento e a expectativa é que estejam todos ocupados até o fim do dia. A cidade conta, no total, com 250 leitos de UTI e outros 260 de enfermaria. Todos estão ocupados.

Morando e o Secretário de Saúde, Geraldo Reple, destacaram que tem aumentado o número de crianças infectadas pela doença. "Temos hoje oito bebês entre um e nove meses, entubados, no pronto-socorro", detalhou Reple. "Não amortizem essa informação", pediu Morando. "Aumentaram muito os casos entre crianças, temos uma polêmica com relação às escolas privadas pedindo volta às aulas presenciais e esse não é o momento", completou.

Morando afirmou ainda que a GCM (Guarda Civil Municipal) está empenhada em impedir festas e aglomerações e que no fim de semana, usou um helicóptero para patrulhar a região do Riacho Grande, onde na semana passada, foi dispersada uma festa com mais de 150 pessoas. "A maioria da população colabora, mas existe minoria que quer atuar à revelia da lei em verdadeira roleta russa", pontuou.