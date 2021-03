Mariana Rios nega romance com cantores e conta história de atriz que a menosprezou no passado

15/03/2021 | 17:10



Mariana Rios participou de um vídeo do canal Bora com Caio Fischer no último domingo, dia 14, e falou sobre a sua vida amorosa. Durante o bate papo no YouTube, a atriz fez questão de mencionar que está solteira e que não se envolveu com nenhum conhecido nos últimos meses. Bem direta, Mariana negou que tenha tido um romance com Luan Santana, Gusttavo Lima ou Thiaguinho, nomes que foram bastante associados à ela recentemente.

- Não teve nada aí, nada. Estou quieta.

A cantora também compartilhou a história de uma celebridade que a menosprezou no passado, quando ela ainda não tinha se tornado conhecida no mundo do entretenimento nacional.

- Eu admirava muito o trabalho dessa pessoa, e eu não era conhecida na época. Eu morava em Uberaba [Minas Gerais]. Eu estava em um restaurante, e essa mulher estava com um grupo lá, porque ela estava fazendo uma peça na cidade. Eu tinha 17 anos [de idade], e na hora que ela estava saindo [do restaurante], eu falei assim Nossa, eu gosto muito de você. Eu admiro muito o seu trabalho. E eu também tenho vontade de ser atriz. Aí ela pegou e falou assim Ai, jura? Virou as costas e saiu. Eu fiquei tão sem graça, e a minha mesa inteira do restaurante começou a rir de mim.

Mari ainda contou que já se encontrou com essa atriz em outras ocasiões, mas que preferiu não revelar a história para ela. E aí, você tem alguma suspeita de quem seja?

E mais...

De coração aberto, a artista mencionou o aborto espontâneo que sofreu em 2020, deixando claro que a experiência a mudou profundamente.

- Eu quis dividir isso porque eu dividi com as pessoas a gravidez, e como foi uma coisa muito forte... O aborto espontâneo é uma passagem na vida da mulher que exige uma força para você lidar com aquilo. Eu busquei muita sabedoria para poder lidar com aquele momento. Na maioria das vezes, as pessoas pessoas falam Ah não, mas isso é tão comum. Mas não é bem assim, sabe? É difícil, é um processo que só quem vive, entende. Quando eu vivi isso, foi um período difícil, mas como tudo na minha vida, eu levo para outro lado, para o lado do aprendizado, do crescimento.

Ao falar sobre filhos, a atriz afirmou que acha lindo o processo de produção independente e adoção, mas garante:

- Eu não tenho vontade, nesse momento, de ter um filho.

Por fim, Mariana fez uma reflexão sobre os participantes famosos no BBB, alegando que um artista participante não pode, simplesmente, fazer tudo o que lhe der na telha.

- Eu acho que o artista tem uma responsabilidade muito grande, que vem de um lugar de influência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com a nossa postura.