Golpes com o tema Covid-19 são usados para clonar WhatsApp

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



15/03/2021 | 16:27



Com o alastramento da pandemia do novo coronavírus também aumentaram os golpes pelo celular: já são mais de 5 milhões de brasileiros enganados. Muita gente tem recebido ligações ou mensagens com suposta pesquisa sobre os sintomas e vacinas contra a Covid-19.

Os criminosos se passam por agentes do Ministério da Saúde, do SUS (Sistema Único de Saúde) ou funcionários do Governo do Estado. Ao cair no golpe – geralmente, eles mandam mensagens para que a pessoa confirme números e códigos -, o dono da linha tem seu WhatsApp clonado. Assim, é possível acessar as contas dos contatos para pedir dinheiro enquanto o usuário original não detecta a fraude.

De acordo com especialistas, é essencial que a pessoa nunca ativem códigos de verificação que cheguem por WhatsApp, SMS ou outros meios. Além disso, é recomendado ativar a autenticação em duas etapas na conta do aplicativo.