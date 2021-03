Na luta contra o coronavírus, sertanejo Edson agradece médicas e avisa: O pior já passou

15/03/2021 | 16:11



O sertanejo Edson, que faz dupla com Hudson, continua sua batalha contra o coronavírus e, recentemente, deixou a UTI para ir a um quarto de hospital, já que seu quadro se tornou estável. Agora, por meio do Instagram, o cantor postou vídeo e fotos para agradecer às médicas que têm cuidado dele:

O encontro, o abraço que precisava para me tranquilizar e ter a certeza que estou vencendo a cada dia! Com o direcionamento de Deus, essas mulheres salvaram minha vida com competência e destreza de um tratamento rápido e eficaz, um cuidado intenso e eficiente hoje estou aqui! (...) Sei que ainda tenho muitos passos a trilhar pra me curar 100%, mas o pior já passou. Daqui a pouco volto com tudo na missão de cantar e levar alegria pra vocês! E acho que já estou no caminho...E esse amor é azul como mar azul.

Nos comentários, Hudson apareceu para comemorar:

Meu irmão! Que todos os anjos do céu permaneçam te curando a cada minuto. E quanto aos profissionais que cuidaram de você minha gratidão eterna a esses que são anjos na terra também.

Gustavo Mioto também celebrou:

Obrigado por vencer mais essa, professor! Sou teu fã desde sempre!