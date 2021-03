Com Covid-19, Geraldo Luís faz homenagem ao filho João e compartilha gesto de carinho de César Filho

15/03/2021 | 16:10



Geraldo Luís escreveu mais um texto em seu perfil oficial do Instagram. No último domingo, dia 14, o apresentador fez uma homenagem ao filho João, que permaneceu ao seu lado durante todo o período de internação na UTI. Como você viu, Geraldo foi diagnosticado com o novo coronavírus recentemente e precisou de cuidados mais agressivos contra a doença, mas já recebeu alta para o quarto.

A vida me deu mais que um filho. No medo desses dias lá na UTI, João @johnsakra foi mais que um filho, no nosso silêncio esse menino virou homem. Passamos juntos seis dias de agravamento e cuidados. João foi a presença de Jesus ao meu lado. Vi um menino assustado, mas crescendo nesse momento de livramento. Limpou seu pai, banho, e o mais lindo: seu olhar de amor que vem me ajudando a caminhar para a cura. João cruzou comigo um trecho de tormenta desse rio que a vida me impôs. Não tenho palavras, apenas uma alma mais cheia de propósitos em servir e ajudar quando sair daqui.

O jornalista continuou, reforçando como o apoio do filho foi essencial nesse momento.

João me tirou o medo. João me deu amor pelo olhar que via na cama... João virou enfermeiro. JoaÌ?o me alimentava quando dizia na madrugada Pai, tô aqui. João tirou seus 20 anos e virou homem de 40, de repente. João estava ali com minha mãe, Deus e todos os enfermeiros, físicos e de luz. Ele sabe que tudo podia acontecer, e manteve sua mente na fé, no amor e na calma. João, o meu amor, amor do mundo! Me surpreendeu com seu tamanho de olhar à vida e lutar. Te amo, @johnsakra. Aliás, ele também teve Covid, ficou ruim dois dias, foi medicado e ficou ótimo.

Já nos Stories, Geraldo mostrou que foi surpreendido pelo amigo César Filho, que o enviou um café da manhã caprichado. Junto com a refeição, veio um bilhete que dizia:

Amigo Geraldo,

seu desejo é uma ordem! Saia logo daí.

César.

E o apresentador respondeu:

Carinho de irmão... recebi café da manhã de @cesarfilho. Lutando, amigo. Não faz ideia! Te amo.

Desejamos uma ótima recuperação a Geraldo!