Rafa Brites sofre abuso de chefe e comemora muito a demissão dele, entenda!

15/03/2021 | 16:10



Rafa Brites usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 15, para desabafar sobre uma situação nada boa que passou alguns anos atrás. Inicialmente, a apresentadora compartilhou em seus stories do Instagram a seguinte frase:

Acabei de receber uma notícia e senti que a justiça foi feita. Um diretor com quem trabalhei e sofri abuso moral duas vezes finalmente foi afastado da Globo por este motivo.

E ela continuou ainda o desabafo só que trocou a parte escrita por aparecer mesmo no vídeo para refletir com o seus fãs e seguidores tudo o que acabou passando naquele momento.

- A ideia não é expor ninguém, porque cada pessoa está no seu caminho evolutivo, e provavelmente ele vai encontrar o caminho dele para corrigir os erros do passado... eu pessoalmente, já perdoei ele. Mas é bom ver que alguns setores da empresa funcionam. Isso só foi possível porque a Globo tem um setor chamado Compilance. Na época fui ouvida, de fato, fui acolhida pela empresa, ele saiu do programa que eu tava, e agora, pelo jeito, aconteceu com mais pessoas.

Rafa Brites foi além e continuou relembrando um dos assédios que recebeu por esse diretor:

- Fiquei muito feliz, porque até aquela época nunca ninguém tinha gritado comigo daquele jeito. Assim, de aparecer veia. Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Eu não sou uma pessoa de grito, sempre resolvo conversando. Nunca tinha acontecido. Ele gritava comigo porque eu falei que ia fazer um curso de clown, de palhaço, no fim de semana. Uma loucura!

Além de gritar, o mesmo diretor ainda praticava outros tipos de assédios morais.

- Nessa segunda vez a gente já tinha um grupo de mulheres no WhatsApp. Tinha diretoras, atrizes, cenógrafas, e eu falei, perguntei se estava louca. Na hora várias mulheres, como a Taís Araújo, Patrícia Pillar me falaram para ligar lá, me falaram que iam apoiar.

Que situação desagradável, não é mesmo!? Esperamos que a justiça seja realmente feita e que Rafa Brites não tenha sequelas por conta destes assédios.