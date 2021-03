EUA enviarão 100 milhões de cheques do pacote nos próximos 10 dias, diz Biden

15/03/2021 | 15:37



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira que o governo norte-americano enviará 100 milhões de cheques do pacote fiscal nos próximos dez dias. A legislação, aprovada no Congresso e assinada pelo chefe da Casa Branca na semana passada, prevê pagamentos diretos de US$ 1,4 mil para indivíduos que ganham até US$ 75 mil por mês.

"O Plano de Resgate Americano já está fazendo o que foi projetado para fazer: a diferença na vida cotidiana das pessoas", declarou o democrata durante um discurso sobre a implementação dos estímulos trilionários. "O diabo está nos detalhes", afirmou Biden, ao dizer que o envio dos benefícios requer supervisão "meticulosa".

Ele confirmou que nomeará Gene Sperling, ex-diretor do Conselho Econômico Nacional, para supervisionar a implementação da lei.

De acordo com ele, o economista estará em contato direto com prefeitos e governadores.

Biden voltou a dizer que o pacote fiscal tem foco em "reconstruir a espinha dorsal do país" e que o governo pode levar a economia americana "de volta aos trilhos" ao fornecer apoio a pequenas empresas.

O democrata também afirmou que os EUA alcançarão a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas nos próximos dez dias.