Meia-irmã de Meghan Markle diz que príncipe Harry deve estar pensando em se divorciar: - Que homem estaria feliz?

15/03/2021 | 14:10



Eita! Samantha Markle, a polêmica meia-irmã de Meghan Markle, nunca escondeu suas críticas à Duquesa de Sussex e, desde o anúncio do casamento da ex-atriz com príncipe Harry, tem usado a mídia e as redes sociais para dar suas opiniões negativas. Dessa vez, ao TMZ, Samantha está prevendo um divórcio entre o casal. Pois é.

Ela, que não mantém relacionamento com nenhum dos dois, disse que ambos estão inevitavelmente caminhando para um término - ao não ser que eles recebam conselhos e façam uma turnê para tentar reverter todo os danos causados à família real.

- Nada sobre isso tem sido autêntico. E os danos causados à realeza têm sido gigantescos. Talvez ele já esteja questionando isso [o divórcio]. Tem que estar, se ele tiver um cérebro funcionando. Ele não tem mais 12 anos [de idade]. Ele já foi militar, ele deve ter um senso de: meu Deus, tudo o que você já disse para mim tem sido uma mentira. Que homem estaria feliz ou confortável com isso? Eu acredito que, a partir do momento em que ele começa a perceber isso, ou se afastar dela, eu acho que pode ficar desagradável, a não ser que haja um advogado realmente muito bom ou conselheiros muito bons. Eu não sei o que vai precisar.

Por fim, ela ainda dá sua opinião sobre o que Meghan teria que fazer para consertar o relacionamento com o pai, Thomas Markle:

- Ela teria que se desculpar. Um pedido público de desculpas. Isso seria, tipo, tirar sangue de pedra, mas ela cometeu vários danos públicos com sua desonestidade e manipulação e dominação e controle. Eu realmente sinto que isso foi tão orquestrado que ela precisa desfazer os danos. Ela cometeu muitos danos a um homem que deu para ela uma vida incrível. Tão doloroso, tão errado. Ela teria que dar o primeiro passo. (...) Ela realmente o machucou.

Sempre polêmica, né?