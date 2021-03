Após repercussão da contagem de banhos do BBB, Tiago Leifert recebe mensagem inusitada e aconselha: Tomem banho, adolescentes

15/03/2021 | 14:11



Como você acompanhou, uma lista que conta quantos banhos cada participante do BBB tomou durante o confinamento viralizou na última semana, com destaque para a Viih Tube, que em 48 dias de programa tinha tomado apenas 22 banhos.

No último domingo, dia 14, Tiago Leifert compartilhou com seus seguidores uma mensagem que recebeu de um internauta, se queixando da péssima influência que os participantes estão dando para os adolescentes.

Boa tarde! Acho que deveria ter uma regra bem dura em relação ao banho dos participantes do BBB. Pelo menos um banho por dia deveria ser obrigatório. É um péssimo exemplo. Tenho uma filha adolescente que assiste muito e agora ela acha que é normal ficar sem tomar banho. Um banho por dia ou perde estalecas. Acho que tem que dar o exemplo, ainda mais em época de pandemia, dizia a mensagem.

O apresentador não comentou sobre as sugestões recebidas, mas mandou o recado: Tomem banho, adolescentes.

Ainda no domingo, Viih Tube deu o que falar mais uma vez por sua falta de higiene. Para não ter que lavar o cabelo, a YouTuber pediu a touca de Projota emprestada, para esconder o cabelo sujo.

- Projota, por acaso você vai usar sua touca hoje no ao vivo? Você pode me emprestar? Eu tô com tanta preguiça de lavar o cabelo que, assim, eu invento uma roupa que combine, questionou.