Namorado de Viih Tube perde aliança de compromisso na praia em meio a boatos de traição, diz jornal

15/03/2021 | 14:11



Parece que o relacionamento de Viih Tube e Bruno Magri está passando por momentos difíceis. Enquanto a youtuber está participando do BBB21, o namorado estava passando alguns dias de descanso na praia. Entretanto, segundo o jornal Extra, o rapaz perdeu a aliança de compromisso durante a viagem.

A notícia vem em meio aos boatos de que Bruno teria traído Viih Tube, pois estaria na companhia de outra mulher nesses dias de folga. Ele desmentiu a história, mas contou no Instagram Stories que perdeu o anel de compromisso:

- Brinca, brinca. Pois é, perdi.

Ainda segundo o jornal, Bruno revelou que, no mês de janeiro, ele e Viih Tube trocam os anéis antigos por novos, como se estivessem renovando a relação. Por causa do reality show, ele afirmou que fará esta surpresa para a namorada quando ela sair da casa mais vigiada do Brasil.

Vale lembrar que Viih Tube pediu Bruno Magri em casamento em rede nacional direto da casa do BBB21.