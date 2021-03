Ana Maria Braga dá bronca em Gabigol após jogador ser detido em cassino: - Sem palavras para comentar

15/03/2021 | 14:10



Como você viu, o jogador Gabigol e o cantor MC Gui foram detidos pela polícia na madrugada do último domingo, dia 14, após serem flagrados em uma festa que ocorria dentro de um cassino clandestino em um bairro nobre da cidade de São Paulo. O Estado de São Paulo está na fase vermelha do plano de contenção do novo coronavírus, de modo que aglomerações estão recebendo maior atenção das autoridades.

Após a polêmica, o jogador deu uma entrevista para o Fantástico, da Globo, alegando que não sabia que se tratava de um cassino clandestino:

- Faltou sensibilidade da minha parte. Até por ser o último dia das minhas férias. Estava ali com meus amigos, feliz de estar nesse momento com eles, um momento que a gente quase não tem. (...) Não tenho esse costume de jogar. A única coisa que eu jogo é videogame. Estava com meus amigos e fomos comer, acabamos comendo e quando a gente estava indo embora, a polícia a chegou mandando todo mundo ir para o chão.

O craque do Flamengo ainda desmentiu que estava escondido embaixo de uma mesa quando os policiais chegaram:

- Se eu tivesse escondido, eu não sairia, como eu saí. Eu saí de cabeça erguida como eles pediram, entrei no carro da polícia como eles pediram, fui até a delegacia fazer o BO. Quando eles pediram para ir ao chão, como sou qualquer pessoa, eu fui para o chão e fiz o que eles mandaram.

Já no programa Mais Você, exibido na emissora na manhã dessa segunda-feira, dia 14, Ana Maria Braga falou sobre o caso e aproveitou para dar um puxão de orelha em Gabigol e MC Gui:

- A gente tá vivendo o pior momento, o momento mais grave. Todos nós sabemos disso. Todo mundo em casa tá sabendo disso. Mais cidades de norte a sul do país apertaram as restrições. Hoje, o estado de São Paulo entra em uma fase ainda mais restrita da pandemia, a fase vermelha. No fim de semana a polícia voltou a interditar festas clandestinas, fechou cassinos, que já são ilegais, né? Não dá pra deixar de comentar sobre o Gabigol, né? Um atleta que eu admiro muito, um dos principais ídolos do nosso futebol, adorado pelas crianças, e foi pego em um cassino. Ele pediu desculpas, disse que estava errado, que não sabia onde estava indo, mas foi. Era para ser um jantar de amigos, mas também tá proibido. Restaurante não tá abrindo. E cassino é ilegal. Com ele também estava o MC Gui, né? Sem palavras para comentar.