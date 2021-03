15/03/2021 | 13:11



Poliana Rocha que é mãe de Zé Felipe recebeu em primeira mão no último domingo, dia 14, o convite de casamento do cantor com Virgínia Fonseca, e claro, quase matou os fãs de curiosidade.

Tudo porque a esposa do cantor Leonardo compartilhou em suas redes sociais a parte principal do convite em que mostra o nome do casal e a suas iniciais um pouquinho mais para baixo.

Para quem não sabe, Zé Felipe e Virgínia Fonseca vão trocar alianças inicialmente apenas no civil na próxima semana, e a mamãe coruja se limitou em apenas escrever na publicação: emoção!

Emocionados estamos nós querendo ver o convite inteiro, né!?