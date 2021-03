15/03/2021 | 13:11



Me filma aí, bebê! Andressa Suita apareceu em suas redes sociais no último domingo, dia 14, gravando diversos vídeos nos Stories mostrando como está sendo a sua reunião com alguns amigos, em Angra dos Reis.

Mas o que o público não estava tão preparado para ver é que a bonitona fez questão ainda de mostrar Gusttavo Lima, pai de seus filhos, sentado soltando a voz com um violão nos braços.

Os fãs do casal, obviamente, ficaram cheios de esperança por essa reconciliação dos dois que não é assim tão assumida, mas por eles já é dada como certa. E para quem não lembra, teve uma outra oportunidade em que o cantor apareceu no mesmo ambiente que Suita.

Será que eles voltaram mesmo?