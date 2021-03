Jennifer Lopez publica vídeo em resposta às notícias do suposto término de seu noivado com Alex Rodriguez

15/03/2021 | 13:10



Jennifer Lopez respondeu os rumores sobre a sua suposta separação de Alex Rodriguez! No último domingo, dia 14, a cantora e atriz publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual aparece minimizando os boatos do término do noivado em várias cenas, ao som da música Pretty Bitch Freestyle, da rapper Saweetie. Na legenda, Jennifer escreveu:

Playlist do brunch de domingo.

No entanto, os rumores sobre o relacionamento do casal fizeram com que Jennifer perdesse a confiança em Alex. As informações são do site The Sun, que afirma que uma fonte próxima à cantora revelou como ela está se sentindo:

Jennifer sente que simplesmente não pode confiar em Alex e ela não quer mais ter vergonha. Esses últimos rumores de trapaça são a gota d'água. Todo mundo sabe que ela pode fazer melhor e não merece isso.

Segundo o site, Jennifer pode cancelar o casamento pela terceira vez por causa dos boatos de traição de Alex:

Jennifer sempre parece escolher os bandidos e os amigos estão realmente esperando que seja isso, e ela pode finalmente escolher alguém que a respeite e permaneça fiel. Ela passou a vida construindo uma carreira de sucesso e uma reputação de mulher forte, e a ideia de que o homem que ela ama pode tirar isso dela por causa de traição é dolorosa.