Irmã mais nova de Kate Middleton, Pippa Middleton dá à luz sua segunda filha - e o nome da pequena pode ser uma homenagem à Rainha Elizabeth II

15/03/2021 | 13:10



Kate Middleton é tia novamente! De acordo com o Daily Mail a irmã mais nova da Duquesa de Cambridge, Pippa Middleton, deu à luz sua segunda filha na madrugada desta segunda-feira, dia 15, mais precisamente às 4h22 da manhã no horário de Londres - por volta de 1h30 da manhã no Brasil.

A garotinha nasceu pesando quase três quilos e recebeu o nome de Grace Elizabeth Jane Matthews - o que, de acordo com o veículo, pode ser uma homenagem e tanto para suas avós, Carole Elizabeth Middleton e Jane Matthews, quanto à própria rainha Elizabeth II.

De acordo com uma fonte próxima ao casal, o parto ocorreu com tranquilidade e tanto Pippa quanto à criança estariam bem e saudáveis:

Mãe e bebê estão bem. Ela é perfeita, todos estão muito felizes com uma chegada tão feliz.

O nascimento da pequena Grace vem apenas duas semanas após a mãe de Pippa e Kate confirmar a gravidez de sua filha mais nova em conversa com a revista Good Housekeeping e poucos dias após a última aparição pública da nova mamãe em Londres.

Essa é a segunda criança fruto do relacionamento de Pippa com James Matthews, que já são pais de um menino chamado Arthur, de dois anos de idade.

Parece que a princesa Charlotte, filha de Kate e do príncipe William e irmã dos príncipes George e Louis, finalmente ganhou uma companhia feminina, não é mesmo?