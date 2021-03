Em conversa com Arthur no BBB21, Projota ofende Fiuk após ser indicado para o paredão e Cleo desabafa: Tá uma tortura assistir isso

15/03/2021 | 11:11



Depois da formação de paredão que ocorreu na noite do último domingo, dia 14, o clima esquentou entre os brothers do BBB21 - e em mais de um sentido! Tudo começou, é claro, com a repercussão dos votos que colocaram Projota, Thaís e Pocah na berlinda desta semana, da qual Gilberto se safou na prova do Bate e Volta.

Depois que a dinâmica de formação acabou, os brothers acabaram se dispersando para conversar sobre os votos que levaram. Juliette, por exemplo, procurou Pocah para justificar seu voto na Mc - parece que a intenção não foi muito bem aceita por parte da amiga de Anitta, que se ressentiu com a paraibana:

- O seu voto me botou no paredão.

Juliette, por sua vez, se defendeu:

- Eu não lhe botei no paredão, mas o meu voto lhe magoou e eu sei disso. Eu sentiria o mesmo. Você já ia. Eram os três mais votados. Dão três. [Meu voto] contribuiu, mas não foi decisivo. Três você já iria. Se eu não votasse, do mesmo jeito. Mas enfim, votei, contribuiu.

Depois, Pocah foi atrás de João Luiz para questionar o voto que levou do brother. Repetindo sua justificativa do confessionário, o professor explicou que apesar de ter se aproximado da funkeira na última festa, ela era sua única opção de voto no momento. A Mc, no entanto, criticou o jeito de João, que falava sobre o assunto com um sorriso no rosto:

- Mas você está com sorriso, com deboche, por que João? É, você tem um ar de deboche em cima das coisas.

Em seguida, Pocah acabou desabafando com Projota sobre a situação, e entregou que ficou muito decepcionada com João Luiz:

- Ser tratada da forma que eu fui agora por uma pessoa que eu gosto, que eu nunca fiz nada... Muito pelo contrário, só tratei bem, só dei amor. Nunca foi uma opção de voto minha, nunca passou pela minha cabeça. Mas agir com deboche comigo... Eu nunca vou saber jogar isso aqui, não. Tem que ser muito frio, calculista.

O professor, por sua vez, desabafou com Juliette sobre a situação:

- Ela está perdida. Todos nós estamos. Acho que depois ela vai ficar mais tranquila. Se ela voltar, ela já volta bem mais firme e se encontra mais no jogo. Infelizmente a gente está aqui para ser votado, e a sensação que eu tive é que ela não aceitou o fato de ter recebido meu voto.

E, falando novamente em Juliette, a sister teve uma conversa e tanto com Gilberto. Antes da formação do paredão, a paraibana havia conversado com Viih Tube e garantido que, se o doutorando em economia não fosse para o paredão, teria uma conversa séria com ele sobre suas atitudes dentro do jogo. E, como promessa é dívida, a advogada cumpriu a palavra e se abriu com o colega:

- Não esperava que você ia falar mal de mim. Não esperava que você ia me tirar de um pódio por uma atitude que você interpretou do jeito que você achou que devia. Nunca esperei isso, mas aconteceu, então eu tenho que lidar com isso. Se você fosse para o paredão essa semana, você sairia, eu acho. Você foi desleal, eu acho. Comigo foi.

O economista, então, caiu no choro e foi buscar o consolo de Projota, lamentando a sensação de ser o mais indicado da casa. O rapper, então, garante que conhece bem esse sentimento.

Voltando ao assunto Projota e paredão, logo depois de ser indicado para a berlinda pelo líder Fiuk o rapper tratou de tirar satisfação com o ator. Acompanhado de Arthur, o cantor tomou uma postura mais agressiva e declarou que se sentiu traído pelo colega:

- Eu não consigo entender isso, de verdade, isso foi uma punhalada, na cara dura. Talvez você não enxergue isso hoje, mas você deveria.

Mais tarde, o rapper conversou com Arthur sobre a indicação e garantiu que não deixará barato para o filho de Fábio Jr. caso volte do paredão:

- Agora é simples. Se eu ficar aqui, meu primeiro compromisso é tirar esse moleque.

O instrutor de crossfit, então, concorda com o colega e segue direcionando ofensas contra o ator:

- Faço questão de tocar o terror na festa dele na quarta-feira. Moleque do caramba, mimado. Pipocou, não quis se expor. Ele é tão burro que ele conseguiu comprar briga com a única pessoa que eu acho que não votaria nele.

A dupla seguiu proferindo ofensas contra Fiuk - algo que não passou despercebido por Cleo do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil. Através do Twitter, a atriz garantiu que estava acompanhando o diálogo, repudiou a atitude dos dois e declarou que irá direcionar votos para Projota:

Gente? Tá uma tortura assistir isso REAL. Que tortura assistir essa conversa. Projota, saia de perto do meu irmão AGORA. Ai jogo sujo é podre. Esses boy abusivo em cima do meu irmão botando pressão na hipocrisia. Fica firme meu chaminézim [sic].

Outra sister que criticou as ações dos demais brothers foi Thaís, que apontou uma falha de planejamento na estratégia de jogo de Arthur. A dentista acredita que o crossfiteiro, que usou seu voto peso dois para colocá-la na berlinda, desperdiçou seu benefício ao usá-lo em uma semana na qual estava imune à eliminação:

- Ele foi burro de usar, mas tudo bem. Ele estava imune. Eu preferia usar quando não estivesse imune, porque ali ninguém ia votar nele.

Esquentando o jogo? de outra maneira

Mas não foi apenas as discussões que esquentaram a casa durante a madrugada desta segunda-feira, dia 15 - Arthur e Carla Diaz também assumiram essa responsabilidade ao protagonizarem um momento bem caliente debaixo do edredom enquanto trocavam beijos e carícias.

O casal chamou a atenção quando as câmeras flagraram alguns movimentos suspeitos dos braços da atriz por debaixo dos cobertores, e a situação acabou sendo comentada em tom de piada pelos internautas por conta de Projota estar dormindo na cama ao lado - além de alguns terem relembrado o fato de que o crossfiteiro é um dos brothers que menos tomou banho desde o início do reality.