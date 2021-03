Novo SUV da Fiat tem primeiro teaser revelado

Leo Alves

Do Garagem360



15/03/2021 | 10:18



: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line

Aos poucos o novo SUV da Fiat vai tendo os detalhes revelados. Neste final de semana, a empresa italiana soltou um vídeo onde deu para ver por alguns segundos o carro coberto – que é a imagem de abre deste texto. Dessa forma, embora o Progetto Fiat 363 tenha aparecido pela primeira vez em sua forma final, quase nenhum detalhe pôde ser observado, já que o carro estava completamente coberto.

Novo SUV da Fiat

Entretanto, é possível notar alguns detalhes. O principal é que há um grande ressalto na região do para-choque do modelo. E para honrar o visual de utilitário esportivo, a dianteira parece ser alta e com um formato mais quadrado na região entre o capô e a grade.

Em um outro vídeo liberado pela Fiat, e que faz parte da websérie do novo SUV, surge um outro elemento de design. Há um momento no vídeo em que é possível ver um modelo sendo moldado na argila, onde fica evidente um desenho frontal semelhante ao da Fiat Toro, com um farol menor na parte superior. A websérie pode ser vista aqui.

Foto: Reprodução/Fiat Vídeo divulgado pela Fiat mostra um modelo sendo moldado na argila

Por enquanto há poucas informações sobre o carro. Tudo indica que ele será derivado do Argo e irá ocupar uma faixa de preço abaixo do Jeep Renegade, já que a Jeep é uma marca premium dentro do grupo Stellantis. E mesmo sendo primo do Argo, o Progetto 363 deve ser maior em dimensões que o hatch. Sob o capô, o modelo deverá utilizar o 1.3 Firefly de 109 cv de potência, além dos novos motores turbo da empresa, que devem equipar o carro nas versões mais caras.

O carro será dado como prêmio ao vencedor do BBB 21, então a expectativa é que ele apareça pela primeira vez em meados de maio, que é quando termina o programa.