Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/03/2021 | 08:48



Friends saiu do catálogo da Netflix em janeiro de 2021. Como a série não está disponível em qualquer outro serviço de streaming no Brasil, vários fãs se sentiram órfãos. Isso porque, embora a última temporada tenha sido exibida em 2004, algumas histórias polêmicas continuam em discussão até hoje. Uma delas é se Ross e Rachel estavam “dando um tempo” quando ele ficou com outra garota.

Aliás, se esse episódio tivesse sido rodado em 2021, muito provavelmente Ross teria arranjado um “date” com ajuda de um aplicativo de namoro. Pensando nesse gancho, o Tinder resolveu imaginar como seria o perfil de cada um dos seis amigos no app. O (divertido) resultado você confere na galeria. Para ver as imagens maiores, dê um clique nelas.