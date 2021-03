Áudio ruim: veja como remover ruídos do microfone em videoconferências

Sérgio Vinícius

15/03/2021



O programa Krisp (compatível com Windows e Mac) permite que usuários diminuam ruídos externos do microfone em videoconferências. O software conta com versões gratuitas (limitadas a 120 minutos de uso por semana) e pagas (US$ 5 por ano, para uso pessoal ou empresarial).

Para utilizar o Krisp, basta baixar para seu computador, fazer um rápido cadastro com seu email e pronto. Uma vez instalado, ele fica, por padrão, adicionado na área ao lado do relógio na área de tarefas. Ao iniciar uma videoconferência no PC, basta acioná-lo e, caso deseje, marcar o item Remove Noise.

Durante os testes do 33Giga, o que se viu foi algo que se assemelha muito a bruxaria – mas, claro, é tecnologia. Em meio a obras, cachorros latindo e, aparentemente, sacrifícios de animais em meio a uma espécie de missa macabra, participantes do outro lado da videoconferência ouviam apenas as palavras da equipe de reportagem.

A versão gratuita conta com, ainda, possibilidade de remoção de diferentes tipos de eco (tanto do microfone como do ambiente), suporte tanto a microfone como a alto-falantes e atendimento técnico 24 horas. A diferença para a paga para uso pessoal é, somente, a não limitação de tempo. Para equipes, há ainda algumas outras vantagens (como pagamento centralizado).

Vale o download para quem trabalha, estuda ou mora em locais muito barulhentos ou com pouco isolamento acústico. Por R$ 30 ao ano, é a certeza que quem está do outro lado da “linha” vai te ouvir – e você se livra da humilhação de começar toda santa videoconferência se desculpando pelos cachorros ou a tosse insistente vizinho.

