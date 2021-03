Do Diário do Grande ABC



14/03/2021 | 22:55



Cerca de 50 integrantes do Moto Clube Insanos realizaram na tarde deste domingo (14) doação de diversos sacos de ração para o Santuário e Abrigo da Tia Cris, em Rio Grande da Serra. As doações foram arrecadadas em petshops do Grande ABC. O abrigo escolhido acolhe atualmente 86 animais.