Tigre faz história com vitória sobre o Cachorrão no 1º dérbi batateiro

15/03/2021 | 07:00



Deu Tigre no primeiro dérbi batateiro. O São Bernardo FC derrotou o EC São Bernardo por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. O gol foi marcado por Rafael Costa. A partida foi realizada longe do Grande ABC, em Campinas, por causa do péssio estado do gramado no Estádio 1º de Maio.



A vítória do Tigre começou a ser definida logo aos 3 minutos do primeiro tempo, quando Rafael Costa aproveitou a chance e abriu o placar. A equipe aurinegra foi superior durante quase toda a partida.

“Estou feliz com o gol porque veio coroar um bom jogo que fizemos. Sabia que essa primeira vitória chegaria. Ensaiamos uma jogada durante toda a semana hoje conseguimos colocar em execução”, disse o autor do gols, valorizando a atuação da comissão técnica.



O treinador do Tigre, Ricardo Catalá, dedicou o bom resultado aos jogadores. “Na ausência das vitórias eles foram muito cobrados, mas não deixaram de acreditar no nosso trabalho”, disse.



Nos minutos finais, o EC São Bernardo quase conseguiu empate, mas o atacante Sapo desperdiçou a oportunidade e chutou para fora.



Os dois times devem voltar a campo no próximo fim de semana para a disputa da quinta rodada da competição, mas tudo vai depender da reunião de hoje entre Federação e governo do Estado para saber se o torneio terá prosseguimento ou será interrompido em razão da fase restritiva do Plano São Paulo de combate à covid.



No domingo, o EC São Bernardo tem jogo marcado contra o Monte Azul, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, às 10h. No dia seguinte, o São Bernardo FC visita a Portuguesa, no Estádio do Canindé, às 15h30.