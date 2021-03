Em entrevista à TV, Morando chama mulher de ‘vaca’ e diz que ela precisava de ‘um tanque de roupa suja para lavar’

Do Diário do Grande ABC



15/03/2021 | 07:00



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), chamou de “vaca” uma jovem que participou de festa clandestina às margens da Represa Billings, na região do Riacho Grande. O tucano afirmou que, em vez de furar as regras da quarentena, ela deveria estar lavando “um tanque de roupa suja”. As declarações foram dadas a duas jornalistas da rede de TV Band News na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, segunda-feira.

Convidado para falar da situação no município, que possui 90% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid-19, Morando se exasperou ao ver no vídeo a imagem de jovem que participava da balada, interrompida pela GCM (Guarda Civil Municipal). “Dá uma olhada: tinha de dar um tanque de roupa suja pra essa vaca lavar. Não (era) pra ela estar aqui agora fazendo este tipo de evento, contaminando as pessoas.”

A entrevista de Morando ocorreu na quinta-feira ao programa Manhã BandNews, que estava sendo apresentado pelas jornalistas Patricia Rocha e Paula Valdez. Nenhuma das duas questionou o prefeito sobre a declaração misógina e machista. A conversa está armazenada na página da emissora no Facebook.

Pouco antes do fim da entrevista, que durou 14 minutos, Morando solicitou aparte. “Só uma correção: eu ia chamar a moça de vagabunda e citei o termo ‘vaca’. Não é isso. É vagabunda. Porque, (em uma) quarta-feira à tarde, estar em um evento proibido é (ser) vagabunda. Isso eu reafirmo que todos os que estavam aí são.”

Cerca de 500 jovens participaram da festa clandestina, intitulada Quarta Loka e convocada pelas redes sociais. Após denúncia anônima, servidores da Secretaria de Serviços Urbanos e CGMs foram até a chácara localizada na Estrada do Hawaí. A aglomeração contraria os protocolos de distanciamento social adotados pelo município para conter o avanço do novo coronavírus.

Todos os presentes foram qualificados pela Polícia Civil. Além dos adolescentes, havia cerca de 70 carros no local, além de dez motos aquáticas. Ao ver as imagens na TV, Morando classificou os participantes de “vagabundo, ladrão ou é rico que não tinha o que fazer”. “Ali tinha BMW, Land Rover, Camaro”, notou o tucano.

Morando disse esperar que a Justiça condene os adolescentes à prestação de serviços comunitários. “Estou com o meu saco cheio de ver estes vagabundos infectando as pessoas e nada acontece (sic). Espero austeridade dura do Poder Judiciário. Tem que mandar este povo ir lavar banheiro de hospital como punição, para eles verem as pessoas morrendo dentro das UTIs e entender que não podem fazer este tipo de atitude.”

O prefeito cobrou agilidade da Justiça. “O Judiciário também tem que ser responsabilizado. Passam as responsabilidades para o Executivo e é muito fácil falar para o prefeito: ‘Fiscaliza! O prefeito tem de fiscalizar!’ Eu estou fiscalizando. Quero saber agora qual vai ser a atitude. Ou eles vão demorar três anos para serem julgados, quando a pandemia passar?”

O Diário questionou a assessoria de comunicação do prefeito de São Bernardo na noite de sexta-feira, após trecho do vídeo da entrevista de Morando à Band News viralizar nas redes sociais, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.