Quadro de mulheres no 1º escalão registra quase um terço do total

Mesmo diante da pressão por ampliação de espaços, o quadro de participação das mulheres no alto escalão dos governos municipais do Grande ABC pouco evoluiu no período de 12 anos – o que compreende os últimos três mandatos de prefeitos – e registra quase um terço do total. A lista de representação feminina envolve 38 cargos ocupados entre 130 possíveis no secretariado da região, o equivalente a 29%. Em 2009, o cenário era de 30 integrantes no contexto de 116 pastas existentes à época (25,86%).

O levantamento do Diário não inclui no cômputo casos de primeira-dama em fundos sociais. O Paço de São Caetano é, atualmente, o que mais emprega mulheres no escalão principal, que permaneceu quase que idêntico mesmo após saída do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), indicando a manutenção do grupo com a entrada de Tite Campanella (Cidadania). São nove em meio a 19 secretarias (47,37%, confira arte ao lado). Há 12 anos, quando o tucano comandava o Palácio da Cerâmica, eram cinco, quantidade que colocava a cidade em patamar similar ao atual das cidades vizinhas.

Numericamente, Ribeirão Pires tem menor parcela de mulheres: são três em 14 setores no escopo de Clóvis Volpi (PL), equivalente a 21%. Em termos percentuais, Santo André possui índice inferior (17,39%). São quatro titulares no secretariado diante de 23 áreas da administração de Paulo Serra (PSDB), entre secretarias, autarquias e empresas públicas. A porção é bem próxima aos municípios de São Bernardo, chefiado por Orlando Morando (PSDB), Mauá, de Marcelo Oliveira (PT), e Rio Grande da Serra, de Claudinho da Geladeira (Podemos), todos com cinco.

“Acredito que há longo caminho a percorrer, mas temos avançado. Os prefeitos com quem trabalhei avaliavam questão técnica, não por gênero. Currículo, competência, não cai de para-quedas (no cargo). Em Santo André, por exemplo, tem bastante mulher adjunta ou com status de secretária, com quem lidamos na grande parte das vezes”, frisa a titular de Comunicação de Santo André, Luciana Patara, ao citar que a mudança é gradativa. “Para obter mais espaço tem que ter militância, isso demora.”

A maioria das prefeituras, por outro lado, aloca mulheres em pastas de destaque na gestão. Em solo andreense, por exemplo, Educação é comandada por Cleide Bochixio, enquanto que o setor é gerido por Silvia Donnini em território são-bernardense. Em Diadema, a área está nas mãos de Ana Lúcia Sanches e, em Ribeirão Pires, Rosi Ribeiro chefia a secretaria. O governo diademense absorve ainda auxiliares em Saúde e Planejamento. Em São Caetano, Saúde, Obras e Planejamento foram destinadas para figuras do sexo feminino.

Professora de Sociologia da UFABC (Universidade Federal do ABC), Arlene Martinez Ricoldi atribui parcela deste aspecto à lógica política. “Boa parte corresponde a alianças, nas quais se faz a articulação da formação dos governos”, disse, ao pontuar que a questão estrutural também pesa no contexto. “Mulheres ainda têm mais dificuldade de participar da política. Se não mexer na estrutura, não muda.”