Em queda livre, Milan perde do Napoli, vê Inter disparar e tem 2º lugar ameaçado

14/03/2021 | 19:01



O bom momento parece ter acabado e o Milan não consegue mais engrenar no Campeonato Italiano. Em queda livre e sem conseguir engatar uma nova série de triunfos, o time foi derrotado pelo Napoli, por 1 a 0, neste domingo, no San Siro, ficando com nove pontos de desvantagem para a rival e líder isolada Internazionale.

Depois de liderar por boa parte do primeiro turno do Italiano e ter cinco pontos de vantagem, agora o Milan já vê a briga pelo título cada vez mais distante e até a segunda colocação ameaçada. Com um jogo a menos, a Juventus encostou na classificação. Soma 56 pontos, diante de 55 da equipe de Turim.

Com todas as fichas depositadas no armador turco Çalhanoglu, que fez enorme falta no período de quarentena pela covid-19, o Milan confiava em vitória no San Siro e prometia futebol ofensivo.

Num duelo direto pelas primeiras posições, o mandante imaginava um Napoli também aberto e um jogo agradável. Contudo, o primeiro tempo foi frustrante diante da tamanha expectativa das equipes. Faltaram emoções e sobraram erros.

Se o 0 a 0 era frustrante, imagine sair atrás do placar? Nem bem voltaram do intervalo e os jogadores do Milan levaram um golpe duro, com gol de Politano. Oitavo gol do jogador napolitano.

A tática que já era confusa, virou desespero no Milan. A equipe saiu com tudo para cima. Mas esbarrou em Ospina, autor de duas belas defesas. O time ainda viu a esperança de um pênalti no fim, que o VAR não confirmou.

Rebic ainda foi expulso nos acréscimos. O Napoli soube se postar na defesa após abrir o marcador e suportou a pressão de um cada vez mais perdido time milanês. São nove pontos da líder, que ainda mandará o confronto direto.

A Internazionale lidera com 65 pontos. O Milan tem 56, diante de 55 da Juventus. A Atalanta está em quarto, com 52,e o Napoli subiu para quinto, atingindo 50.