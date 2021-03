Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



14/03/2021 | 18:36



O Água Santa, de Diadema, fez a lição de casa neste domingo (13), ao derrotar o Sertãozinho pela quarta rodada do Paulista A-2. O Netuno venceu por 1 a 0 o time do Interior em casa, no Estádio do Inamar. O placar só foi definido no segundo tempo, sob a insistência de Luis Ricardo, que acertou um lindo chute, abrindo o placar. Com a vitória, o Água Santa segue com 100% na competição, com quatro vitórias, sete gol feitos e nenhum tomado, sendo assim, o líder na tabela do torneio. O próximo compromisso será contra o 15 de Piracicaba, fora de casa, no sábado (20), às 18h.