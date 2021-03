Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



14/03/2021



O primeiro clássico da história entre São Bernardo FC e EC São Bernardo foi vencido pelo Tigre, na tarde deste domingo (14). Na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, o time aurinegro derrotou o rival pelo placar de 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Rafael Costa logo nos primeiros minutos. A partida aconteceu no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas e não foi disputado em São Bernardo, porque o Primeiro de Maio está interditado devido as más condições do gramado.