Manchester United vence West Ham e segue como vice-líder do Inglês

14/03/2021 | 18:22



Na ingrata busca para tentar alcançar o Manchester City, o Manchester United fez a lição de casa neste domingo. No estádio Old Trafford, o time da casa venceu o West Ham por 1 a 0 e reduziu para "apenas" 14 pontos a distância para o rival e líder do campeonato. O City havia aberto vantagem de 17 no sábado.

Agora, o United soma 57 pontos, contra 71 do City, que segue com um jogo a mais que os principais adversários na briga pelo título. O Leicester City, com 56, ocupa o terceiro lugar da tabela. Já o West Ham é o 5º, com 48.

Com destaque mais uma vez para o português Bruno Fernandes, o Manchester controlou o primeiro tempo, mas sem maiores chances de gol. Os donos da casa tinham dificuldade para superar a retranca dos visitantes.

No segundo tempo, o West Ham passou a buscar mais o ataque e o duelo ganhou em equilíbrio. Até que, aos 8 minutos, Craig Dawson marcou o único gol da partida. Após cobrança de escanteio de, o zagueiro do West Ham se antecipou aos atacantes do Manchester e acabou cabeceando contra as próprias redes.

Com a desvantagem no placar, o West Ham se abriu ainda mais, sonhando com o empate. E, a cada investida contra a defesa do Manchester, corria o risco do contra-ataque. Num deles, aos 31, Greenwood acertou a trave. O panorama do jogo seguiu assim, com o United mais perto do segundo gol, do que o West Ham, do primeiro, até o apito final.