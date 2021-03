Ação da PM termina com jovem morto em Santo André

Do Diário do Grande ABC



14/03/2021 | 18:13



Policiais militares que realizavam a abordagem de um suspeito por tráfico de drogas, na noite de sábado (13), na Rua dos Dominicanos, Jardim Santo André, em Santo André, se envolveram em ação que culminou na morte de um jovem de 22 anos.

Segundo informações divulgadas por populares nas redes sociais, o jovem identificado como Vitor dos Santos Lima teria tentado intervir quando um dos PMs agredia umhomem em frente a um bar, e no conflito, foi baleado.

Já de acordo com informações divulgadas pela SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, os PMs realizavam a abordagem do referido suspeito quando foram atacados por moradores, que jogaram pedras e objetos contra os policiais. O jovem que morreu teria tentado desarmar um dos PMs, que disparou e o atingiu. Outro policial também teria efetuado um disparo, mas a SSP não especificou quantos tiros atingiram a vítima.

O rapaz foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o CHM (Centro Hospitalar Municipal), mas não sobreviveu aos ferimentos. Um PM ficou ferido e uma viatura foi danificada. O caso foi registrado como morte em decorrência de intervenção policial no 6º DP (Vila Mazzei). Também foi instaurado um IPM (Inquérito Policial Militar) para apurar todas as circunstâncias dos fatos.