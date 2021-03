Noruega ajuda e seleção brasileira masculina de handebol fatura vaga na Olimpíada

14/03/2021 | 17:51



A seleção brasileira masculina de handebol sofreu neste domingo, mas conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Após sofrer para vencer o Chile, de virada, os brasileiros contaram com a vitória da Noruega sobre a Coreia do Sul para confirmar a vaga na Olimpíada.

Com a vitória sobre os chilenos, no início do dia, a vaga só dependia de uma vitória da favorita Noruega sobre a Coreia do Sul. E foi o que aconteceu, pelo placar de 44 a 31, também neste domingo. Assim, o Brasil terminou o Pré-Olímpico, disputado em Podgorica, em Montenegro, na segunda colocação, confirmando a classificação olímpica.

Mais cedo, os brasileiros sofreram para superar o Chile, por 26 a 24, após uma pane ao longo do jogo e seis gols de desvantagem. O goleiro Ferrugem precisou fazer diversas defesas difíceis para ajudar o Brasil a conquistar a vitória.

O artilheiro do Brasil neste domingo foi Leo Dutra, autor de cinco gols, seguido de perto por João Silva, com quatro. Os chilenos dependerem praticamente o jogo todo da dupla Salinas e Feuchtmann, com 11 e 10 gols, respectivamente.

Após o encerramento do jogo, Ferrugem se ajoelhou e todos os companheiros correram para festejar com o herói brasileiro.