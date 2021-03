Bruna Marquezine discute com internautas após ser questionada por não usar máscara e se retrata: Dei show de impulsividade

14/03/2021 | 16:11



Bruna Marquezine deu o que falar durante a madrugada deste domingo, dia 14, e foi parar até mesmo nos assuntos mais comentados do Twitter - isso porque a atriz foi questionada sobre aparecer sem máscara em um clique ao lado de Enzo Celulari e acabou sendo novamente criticada por internautas por ter viajado durante a pandemia.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, tudo começou quando alguns usuários da rede social apontaram que Bruna estava sem máscara em um clique feito por paparazzi que a mostrava em uma trilha ao lado de Enzo Celulari, com quem supostamente está vivendo um relacionamento sério. Na imagem, o empresário está usando o item de proteção, e a atriz esclareceu que eles estavam chegando no carro no momento do clique:

Tirei a máscara perto do carro, ou quando estava sozinha com as pessoas que estão convivendo comigo, não cruzei com ninguém sem máscara, só essa semana já fiz dois testes e uma sorologia completa. Não conheço nenhuma pessoa que não tenha saído de casa desde março do ano passado.

Os internautas, porém, apontaram que Marquezine furou a quarentena diversas vezes, relembrando a viagem fez ao lado das amigas Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis para uma ilha em Angra dos Reis no fim de 2020, e também mencionando a viagem que Bruna fez ao lado de Enzo e alguns amigos para Fernando de Noronha.

Diante disso, ela afirmou que só havia feito tais viagens porque já haviam sido pagas, além de não ter convivido com ninguém que já não estivessem em sua companhia, de modo que o risco de contaminação teria sido o mesmo caso ela não tivesse comparecido aos passeios. A artista também acabou revelando que seu próprio pai foi internado após contrair o novo coronavírus:

Saiu uma foto minha sem máscara e vocês começam o ataque. Você vive comigo pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sentir? Meu pai passou o ano novo sozinho internado por causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por FaceTime.

No entanto, essa mensagem acabou gerando mais polêmica entre os internautas do que acalmando a situação, e muitos criticaram Bruna por ter ido viajar com as amigas ao invés de ficar ao lado da família no momento difícil. A atriz rebateu esses comentários, revelando que sua mãe também havia pego a doença e teve que ficar isolada, de modo que sua irmã também acabou viajando nas festas de fim de ano.

Bruna ainda apontou que não podia ficar com o pai no hospital:

Essa é você. Talvez vocês todas sejam seres muito melhores do que eu. Eu infelizmente não podia estar com ele no hospital, era indiferente estar em casa ou não, falava com ele todos os dias por telefone e só fui porque Angra fica a 2 horas do Rio de carro e já estava tudo pago há meses.

Conforme a discussão se prolongou, a atriz também acabou entregando que usou um jato particular para ir e voltar de Fernando de Noronha e que, para entrar e sair da ilha, teve que apresentar exames de Covid negativos.

Por fim, Bruna acabou desativando a conta por algumas horas, até que retornou à rede social com um pedido de desculpas e apagou a maioria dos tweets:

É... Dei show de impulsividade... Passando aqui pra dividir com todos aqueles que me acompanham e me respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar com esses tempos difíceis.