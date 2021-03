Os três primeiros grupos escolares do ABC

Ademir Medici



No início daquele ano, Antonio de Sampaio Doria, diretor da Instrução Pública do Estado de São Paulo – cargo equivalente ao do atual secretário da Educação – reservou um dia para visitar São Caetano, Santo André e São Bernardo. Em pauta, os três primeiros grupos escolares da região, criados para unificar as escolinhas isoladas, as urbanas e rurais que se espalhavam.

Sampaio Doria veio acompanhado do professor Guilherme Kuhlmann, delegado de Ensino da 1ª zona estadual, que envolvia o então município de São Bernardo, a Capital e outras municipalidades.

EXCURSÃO EDUCACIONAL

Em São Caetano, os visitantes estiveram no II Grupo Escolar, instalado provisoriamente num prédio particular, enquanto o prédio próprio estava em fase final de construção, no bairro Fundação.

De São Caetano, Sampaio Doria e Guilherme Kuhlmann deslocaram-se para Santo André, onde os aguardavam, no I Grupo Escolar, o prefeito Saladino Cardoso Franco e o diretor do estabelecimento, professor José Augusto Leite Franco, por sinal, irmãos.

Na terceira visita, na companhia do prefeito Saladino e do professor José Franco, as autoridades dirigiram-se à sede do município, a Villa de São Bernardo. Ali, examinaram o sobradão do Largo do Governo, construído no século XIX pelo alferes Bonilha. Próprio governamental, o sobrado foi indicado pela Câmara Municipal para servir como o III Grupo Escolar local, o que de fato ocorreria.

O historiador Attilio Pessotti publica em seus livros fotos do casarão já funcionando como escola em 1918, três anos antes da visita das autoridades da Instrução Pública registrada em 1921.

UM SÉCULO DEPOIS...

O I Grupo Escolar de Santo André recebeu o nome de Professor José Augusto de Azevedo Antunes e funcionou no prédio original até a segunda metade do século XX, quando foi transferido para edifício novo, no bairro Casa Branca. O prédio do velho grupo abriga desde 1990 o Museu Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

O II Grupo Escolar, em São Caetano, recebeu o nome de Senador Flaquer e permanece no mesmo prédio a ele destinado, especialmente construído para tal na Rua Heloisa Pamplona, no bairro Fundação.

O sobradão do Bonilha que abrigou o III Grupo Escolar, em São Bernardo, foi demolido em meados da década de 1950. Ficava na atual Praça Lauro Gomes. Em seu lugar foi construído um novo prédio, cujo nome, Maria Iracema Munhóz, homenageia antiga professora que ali lecionou 100 anos atrás.

A FOTO

Localizada pelo historiador Attilio Pessotti, a foto que ilustra Memória hoje focaliza alunas do Grupo Escolar de São Bernardo em 1918 – antes, portanto, da sua oficialização com III Grupo.

Minucioso, Pessotti identificou a maioria das alunas, de famílias que possuem descendentes na cidade até hoje, em sua maioria de sobrenomes italianos: Bassani, Bechara, Copede, Delegá, Farina, Felipe, Gerbelli, Madeira, Paggi, Pasin, Picoli, Pinotti, Pinto, Rinaldi, Salum, Scopel, Silva, Stalshchimidt, Vertematti e Zampieri

Nome da professora: dona Edevania.

Diário há meio século...

Domingo, 14 de março de 1971 – ano 13, edição 1485

Santo André – Antonio Fatore, 62 anos, e família são despejados na Avenida Santos Dumont, 154, desapropriada para a construção da Avenida Perimetral. Detalhe: a família não havia ainda sido indenizada pela Prefeitura.

Movimento Sindical – Metalúrgicos do Estado de São Paulo reivindicam aumento de 30% no piso salarial.

Diarinho – Circulava a primeira edição: meio século de história, sem parar, referência na imprensa infantil brasileira, dos poucos suplementos do gênero a sobreviver.

Campeonato Paulista – É dada a largada da edição 1971. No Pacaembu, Juventus 1, Corinthians 0, gol de Antoninho. Entre os corintianos, Roberto Rivellino.

Primeira Divisão – Hoje (domingo, 14 de março de 1971) a abertura. O Santo André FC recebe o Nacional; o Saad, de São Caetano, o Grêmio Barbarense.

Transmissão – A Rádio Diário bota pra quebrar na Primeirona 71. Ouçam hoje, a partir das 14h30, diretamente do Estádio Municipal de Santo André, Santo André x Nacional Atlético Clube.

Narração: Rolando Marques.

Comentários: Aristides Vital.

Reportagem de campo: Jurandir Martins.

Em 15 de março de ...

1921 – Em sítio do Caminho do Mar, apresentação dos tratores Allis-Chalmers. Local: no km 8 do Caminho do Mar, no trecho denominado Eloy Chaves – entre o Ipiranga e o bairro dos Meninos, hoje Rudge Ramos.

Seriam três dias de experiências, abertas aos fazendeiros e demais interessados.

1956 – Pelo torneiro internacional de futebol Roberto Gomes Pedrosa, no Pacaembu, Nacional do Uruguai 4, São Paulo FC 3.

